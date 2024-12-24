محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود والأنشطة لإنجاح فعاليات بداية جديدة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى (حياة كريمة) موجهاً بتكثيف الجهود المبذولة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرات الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار ، بالإضافة إلى تحقيق التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة .

قومي المرأة بأسوان ينظم دورات تدريبية

تنظيم عدد 3 دورات لريادة الأعمال إستهدفت عدد 100 سيدة وفتاة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 3 دورات لريادة الأعمال إستهدفت عدد 100 سيدة وفتاة بقرى غرب أسوان وأبوالريش بحرى والأعقاب بمركز أسوان .

كما أشارت إلى أن التدريبات تهدف إلى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، علاوة على رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، وكيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات .

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى بأنه بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى تم تنظيم مأمورية للرقم القومى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية الكوبانية بغرب مركز أسوان .

1000158973

1000158971

1000158969