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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي مجموعات العمل النوعي الإرهابية

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 73 متهما بمجموعات العمل النوعي الإرهابية ، لجلسة ٢٣ فبراير
وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

مجموعات العمل النوعي الارهابيه المستشار وجدي عبد المنعم ل محاكمة 73 متهما العمل النوعي الإرهابية