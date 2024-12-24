وكيل تعليم بني سويف تزور الثانوية الزخرفية للتأسيس العسكري

زارت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، مدرسة بني سويف الثانوية الزخرفية للتأسيس العسكري التابعة لإدارة غرب بني سويف، يرافقها المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، بحضور العميد هاني مكرم قائد المدرسة والعميد محمد بيومي والمهندس أشرف وديع مدير المدرسة والمهندس محمد صلاح وكيل المدرسة وسلوى محمد منسق التعليم المزدوج بالمديرية.

وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الزخرفية الثانوية

وفي مستهل زيارتها شهدت وكيل الوزارة العرض العسكري الذي قدمه طلاب المدرسة وكذلك العرض الرياضي الذي قدمته طالبات التعليم المزدوج ،مشيدة بالمجهود المبذول في تدريبات الطلاب وادائهم العروض بدقة

وحرصت وكيل الوزارة على تفقد الأقسام والورش بالمدرسة ومشاهدة التدريب العملي للطلاب وخلال تفقدها اقسام المدرسة والتي بدأت بقسم النجارة، الأثاث المعدني النسيج، خرط الخشب، صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، ورش العملي الخاص بالتعليم المزدوج).

وأجرت وكيل الوزارة حوارا مع طلاب وطالبات التعليم المزدوج داخل ورش التدريب العملي حول ضرورة الإلتزام بالحضور لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للحياة العلمية وسوق العمل.



وأشارت وكيل الوزارة إلى أهمية مشروع رأس المال الذي يتم من خلاله تدريب الطلاب على عمل مشروعات صغيرة وتعظيم الموارد الذاتية للمدرسة، بما يسهم في تأهيل الطلاب، موجهة بالاستفادة من الإمكانات المتواجدة بالمدرسة من ورش ومعدات وأجهزة بما يعود بالنفع على المدرسة والطلاب من كافة النواحي وخاصة مع التطور الذي يشهده التعليم الفني الذي أصبح يلعب دورا كبيرا في تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف اللازمة لربطهم بسوق العمل.

وأشار المهندس كامل أبو طالب إلى اهتمام الوزارة بتطوير التعليم الفني بداية من الخطة الاستراتيجية التي انتهجتها الوزارة التي اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفني بكافة أنواعه ودعم وتنمية مهارات الطلاب والطالبات من خلال التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بهدف تحسين مخرجات ومستويات المهارات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل.