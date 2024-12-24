وفاة شاب جراء وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

لقي شاب يدعى عبد الله حسين إبراهيم، ومقيم بقرية منشأة الجمال بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، مصرعه متاثرًا بإصابته في حادث تصادم في مدينة طامية منذ يومين، وخضع للعلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين أصدقائه وأسرته، فيما يخضع أصدقاءه للعلاج، وتم التصريح بدفن الشاب في مقابر أسرته.



تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق طاميه السرب الزراعي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية، إلى مكان الحادث، بطريق طاميه السرب الزراعي، وتبين إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، كما تبين أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إيداعهم بقسم العنايه المركزه لخطورة ليخضعوا للكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية لكل مصاب حسب حالته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.