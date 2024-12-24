نائب محافظ قنا يفتتح معرض التربية والتعليم للعلوم والهندسة المحلي بمشاركة 93 مشروعًا

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، معرض العلوم والهندسة "قنا المحلي ISEF"، الذي أُقيم بنادي فتيات قنا، ونظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية قنا للتربية والتعليم.

وجاء ذلك بحضور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، والدكتور أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي، و محمد وجيه محمد، المشرف العام الفني، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والنائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى مديري الإدارات التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ قنا المعرض، الذي ضم ابتكارات واختراعات قدمها الطلاب، من خلال 62 مشروعًا لفئة "فوق السن" و31 مشروعًا لفئة "تحت السن".

ومن جانبه، أعرب نائب محافظ قنا عن سعادته بالمستوى المتميز للابتكارات، التي تضمنت مشاريع في مجالات إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه وتنقيتها، بالإضافة إلى منتجات طبية متعددة الاستخدامات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن لجنة التحكيم اختارت 30 مشروعًا من بين 93 مشروعًا مشاركًا للتأهل للمنافسة في المعرض الوطني على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن محافظة قنا حققت خلال الأعوام الماضية العديد من المراكز المتقدمة.

كما أعرب "عنتر"عن أمله في أن يتم تنفيذ هذه الابتكارات لتصبح واقعًا ملموسًا على أرض الواقع.

وفي ختام الافتتاح، قدّمت نقابة المعلمين درعا للدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة التعليمية.