الدراسات العليا بجامعة القناة يناقش ضوابط المؤتمرات والنشر العلمي

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم 435 بمقر الجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين، ووكلاء الدراسات العليا بالكليات، ومديرو عموم القطاع، لمناقشة قرارات لجنة ضوابط المؤتمرات والنشر، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث.

استعرض المجلس الضوابط المقترحة لحضور المؤتمرات كشرط من شروط المنح وجاءت كالتالي:

لطلبة الماجستير: يُلزم الطالب بحضور مؤتمرين على الأقل، أحدهما مؤتمر الكلية للدراسات العليا أو مؤتمر الجامعة لشؤون الدراسات العليا.

لطلبة الدكتوراه: يُلزم الطالب بحضور أربعة مؤتمرات، على أن يكون اثنان منها على الأقل مرتبطين بمؤتمر الكلية أو مؤتمر الجامعة لشئون الدراسات العليا

تُشترط موافقة وكيل الكلية على حضور المؤتمرات خارج الجامعة إذا كانت ذات صلة بتخصص الباحث، مع تقديم برشور المؤتمر لدراسته.

لا يُعتد بالمؤتمرات كشرط للمنح إلا بعد موافقة مجلس الدراسات العليا، مع الالتزام بمعايير تشمل تقديم أبحاث علمية وليس إلقاء ، ووجود لجنة تحكيم، ومحاور و اهداف واضحة للمؤتمر.

ناقش المجلس أيضاً معايير النشر العلمي، التي تضمنت:

النشر في المجلات الدولية المُدرجة في قوائم المجلس الأعلى للجامعات، ومجلات الكليات المعتمدة، والمجلات المصنفة دولياً مثل

Web of Scienceـ Scopus.

المجلات المصرية المصنفة دوليا طبقا المجلس الأعلى للجامعات.

في حالة النشر في مجلات الكلية غير المتخصصة، تُشترط موافقة مجلس الكلية وعميدها.

اذا كانت الدورية أو المجلة غير مصنفة يجب موافقة المشرفين و الوكيل قبل على النشر .

كما ناقش المجلس مواعيد مؤتمرات الكليات السنوية لشؤون الدراسات العليا، وموضوعات تتعلق بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، بما يشمل إدارة البعثات والإعارات والمهمات العلمية لتطوير الكفاءات الأكاديمية.

كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، مؤكداً أهمية تطوير البحث العلمي وتحقيق الاستدامة الأكاديمية.