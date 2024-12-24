جامعة المنوفية تحرز تقدماً في تصنيف (SCImagoIR) لعام 2024

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة حققت تقدماً جديداً فى خريطة التصنيفات العالمية حيث أظهر تصنيف SCImago Institutions Rankings (SCImagoIR) لعام 2024 تقدم الجامعة والتى جاءت فى المركز 14 على مستوى مصر وفى الالمركز 45 على مستوى إفريقيا والمركز 4259 عالميًا SCImago متقدمة ٢٥٥ مركز عن العام السابق، وهو إنجاز يعكس مدى التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والبحثي.

أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بهذا التقدم الجديد فى احد التصنيفات الذى يُعد من التصنيفات العالمية المرموقة التي تُقيِّم أداء المؤسسات الأكاديمية والبحثية بناءً على ثلاثة محاور رئيسية هى: الأداء البحثي ويشمل عدد وجودة الأبحاث المنشورة، محور الابتكار عن تأثير الأبحاث على تطوير التكنولوجيا والابتكارات، ومحور التأثير المجتمعي والذى يهتم بمساهمة الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يبرز مكانة جامعة المنوفية كإحدى الجامعات الرائدة التي تسهم بفاعلية في تنمية مصر وإفريقيا على المستويات الأكاديمية والعلمية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تعمل فى إطار الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بتقدم الجامعات فى التصنيفات العالمية، والتى تُعد مؤشراً هاما عن مدى تقدم الجامعات وقدرتها على المنافسة في الساحة الدولية، مضيفا أن تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات العالمية يظهر مدى تحسين جودة التعليم والبحث العلمى بالجامعة، كما يعكس الجوانب الإيجابية التي تميز أداء الجامعة وتطورها في كافة المجالات، وماتم تنفيذه لتطوير البرامج الأكاديمية وتحديث المناهج لتتماشى مع المعايير العالمية، وزيادة إنتاجية الأبحاث العلمية وجودتها، موجها الشكر لجميع من يساهم فى تحقيق هذه الخطوات الهامة فى تاريخ الجامعة.



وأوضح الدكتور حاتم محمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على مركز نظم معلومات الجامعة أن التصنيف أظهر تقدم الجامعة فى العديد من المجالات حيث جاءت الجامعة فى المركز الأول فى الفيزياء على مستوى مصر، وفى المركز الخامس فى الرياضيات والعلوم الاجتماعية، وفى المركز السادس فى علوم الحاسب، وفى المركز السابع فى الهندسة.