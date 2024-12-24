إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام الصوامع عند مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق

وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.