حملة نظافة شاملة بمدينة المستقبل.. رفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ حملة النظافة العامة المكبرة، وذلك استجابة لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن رفع المخلفات المتراكمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة رفع التجمعات العشوائية للقمامة والمخلفات في مناطق “المميز أ”، و”ألف وحدة أ”، و”منطقة العاشرة”، و”طريق الكهرباء”، إضافة إلى إزالة المخلفات في نطاق “سوق الجملة” والمفارق الموازية لطريق قرية الواصفية.

كما تضمنت الحملة صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة في المناطق المستهدفة، بهدف توفير إنارة كافية وتعزيز مستوى الأمان لسكان المنطقة.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز التعاون والتكامل بين الوحدات المحلية لتحقيق الأهداف بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مشددًا على أهمية استمرار الحملات لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة والخدمات الأساسية، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على الطابع الحضاري للمدينة.