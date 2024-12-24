إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص في الفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي بالقرب من كوبري المدارس في الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بالقرب من كوبري المدارس، وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.