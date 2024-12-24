ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 8 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي بالقرب من كوبري المدارس في الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي، ووجود مصابين.

 وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بالقرب من كوبري المدارس، وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف حوادث الطرق في الفيوم محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام