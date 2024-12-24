ضبط وإعدام 227 كيلو سلع منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان المسؤولين بجهاز حماية المستهلك بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لانضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية.

ضبط وإعدام 227 كيلو سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مطعم شهير بأسوان

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، ووفقا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض في هذا الشأن.

ضبط 227 كيلو جرام من سلعة البسطرمة منتهية الصلاحية

وفي هذا الإطار شن فرع جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بمديرية الصحة حملة استهدفت ضبط 227 كيلو جرام من سلعة البسطرمة منتهية الصلاحية، واللحوم المفرومة مجهولة المصدر، وذلك داخل مطعم شهير بدائرة قسم أول أسوان، حيث تم تحرير محضر جنحه اقتصادية، وتم العرض على النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بالإعدام الفوري للمضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهة المخالفة، وشارك في جهود الحملة أحمد عبد القادر وسيد فواز من جهاز حماية المستهلك، وشريف أشرف ومحمود هاشم وطاهر هاني من الصحة.

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