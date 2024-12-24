رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة هبه عاطف حلمي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، أُحيط المجلس علماً بتجديد شهادة الايزو 9001 للهيكل الاداري بجامعة بني سويف، وكذلك شهادات الايزو 9001 /2015، 21001/ 2018 بكلية العلوم، بالإضافة لاعتماد كلية طب الأسنان، وثلاثة برامج بكلية العلوم.

وتمت الموافقة علي عقد دورات للجهاز الاداري بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية لاستيفاء الاحتياجات التدريبية الخاصة بهم علي مستوي الجامعة، كما تم عرض مقترح عقد دورة اعداد المتدربين TOT المقدمة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في رحاب جامعة بني سويف مع بداية الفصل الدراسي الثاني ولمدة 5 أيام متتالية، ومناقشة وضع كليات ومعاهد الجامعة فيما يخص التقدم للعام الاكاديمي القادم.