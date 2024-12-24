الكرة النسائية| الأهلي 2006 يواجه الجونة اليوم في الدوري

يواجه فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006، نظيره فريق الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري الكرة النسائية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية من ظهر اليوم، على ملعب الجونة بالعبور، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته المتتالية بالمسابقة التي بدأها بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، مسجلًا 41 هدفًا فيما تلقت شباكه هدفًا واحدًا.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2006 بنظام المجموعتين على دورين ذهابًا وإيابًا، وتضم كل مجموعة 11 فريق على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بالبطولة على دورين لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًا، وأميرة جبر مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.