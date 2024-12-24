حورية فرغلي لـ"البوابة نيوز" : يوم واحد وأنتهي من المدرسة ودوري فيه مفاجأة

قالت النجمة حورية فرغلي إنها لم تتنه حتي الأن من تصوير فيلم المدرسة التي تقوم ببطولته.

وأضافت فرغلي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : قمت بتصوير أكثر من 90% من مشاهدي ومتبقي لي يوم واحد فقط.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الشيقة، وتجسد فيه حورية فرغلي شخصية مدرسة ودوري فيه مختلف عن أي دور قدمته من قبل

ويشارك في بطولة فيلم "المدرسة" كل من حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة سيناريو وحوار محمد شعبان ومن إخراج محمد جمال الحديني.