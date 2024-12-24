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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حورية فرغلي لـ"البوابة نيوز" : يوم واحد وأنتهي من المدرسة ودوري فيه مفاجأة

النجمة حورية فرغلي
النجمة حورية فرغلي
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قالت  النجمة حورية فرغلي إنها لم تتنه حتي الأن من تصوير فيلم المدرسة التي تقوم ببطولته.

وأضافت فرغلي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : قمت بتصوير أكثر من 90% من مشاهدي ومتبقي لي يوم واحد فقط.

وتدور أحداث  الفيلم  في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الشيقة، وتجسد فيه حورية فرغلي شخصية مدرسة ودوري فيه مختلف عن أي دور قدمته من قبل 

ويشارك في بطولة  فيلم "المدرسة" كل من حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة  سيناريو وحوار محمد شعبان ومن إخراج محمد جمال الحديني.

حورية فرغلي البوابة نيوز المدرسة