السفارة المصرية بكوريا تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ بالجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي بالعالم

نظمت السفارة المصرية بالعاصمة سول بكوريا الجنوبية، تحت رعاية وحضور السفير خالد عبد الرحمن، احتفالاً بتتويج مهرجان الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي على مستوى العالم لعام 2024.

كان الاحتفال عقب فوز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالجائزة العالمية المقدمة من ادارة مهرحان K - Theater award والتي أقيمت أمس بالعاصمة سول في احتفال كبير حضره كوكبة من المثقفين والفنانين الكوريين وحضر الوفد المصري المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، وقيادات وزارة الثقافة الكورية، ورئيس بلدية سول والدكتور جون ونج سون رئيس الجمعية الكورية للمسرح، والسفير المصري خالد عبدالرحمن وحرمه.

وألقى السفير المصري كلمة في الحفل عبر بها عن مدي فخر جمهورية مصر العربية بهذه الجائزة العالمية التي تؤكد على أواصر التعاون بين الدولتين الصديقتين مصر وكوريا الجنوبية.

وأكد أننا نستعد لعام 2025 لبدء الاحتفال بمرور ٣٠ عام علي العلاقات المصرية الكورية الوطيدة عبر تاريخ العلاقات بين البلدين .

وصرحت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، أن الجائزة تكليل لكل الجهود التي بذلت منا جميعاً ومن كامل فريق العمل علي مدار العشر سنوات السابقة والتي تؤكد المكانة التي أصبح عليها المهرجان عالمياً.

وصرح الغرباوي، أن هذه الجائزة فخر لمصر ولكل العرب، موجها الشكر لوزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لدعمها اللا محدود للمهرجان في دورته التاسعة مما ساعدنا كثيرا في حصد تلك الجائزة، وأتوجه بإهداء الجائزة العالمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الملهم لنا جميعاً حيث أننا أول مهرجان مصري وعربي يحصل على هذه الجائزة العالمية في التاريخ وأن حصولنا عليها في الدورة ٦٢ يعد فخرا وشرف عظيم لنا كمصريين وكعرب.

ووجه الغرباوي الشكر للسفير المصري خالد عبد الرحمن علي احتفاله الكبير الذي أقامته ونظمته السفارة المصرية بسول بحضور كوكبة من فناني ومثقفي كوريا الجنوبية ولفيف من المسئولين المصريين بالسفارة المصرية.

وكرم السفير المصري ادارة المهرجان على هذا الإنجاز وقام مازن الغرباوي رئيس المهرجان بإهداء درع المهرجان تقديراً للدور الكبير التي تقوم به السفارة المصرية في كوريا الجنوبية، التي تعكس الدور الإيجابي والمحوري الذي تلعبة الخارجية المصرية.