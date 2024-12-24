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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أسامة راضي رئيسا لقناة النيل للأخبار

احمد المسلماني واسامه
احمد المسلماني واسامه راضي
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أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف أسامة راضي بمنصب رئيس قناة النيل للأخبار.

ويعد أسامة راضي من أبرز أبناء ماسبيرو الذين عملوا في تجارب إعلامية كبرى، حيث عمل في مكتب وكالة أسوشيتدبرس بالقاهرة، ثم مدربًا إعلاميًا في الإمارات وقطر ولبنان والأردن، كما عمل مدربًا استشاريًا في مؤسسة طومسون رويترز البريطانية.

وفي عام 2013 استقال أسامة راضي من عمله مشرفا على غرفة الأخبار في قناة الجزيرة في الدوحة احتجاجا على السياسة الإعلامية للقناة إزاء ثورة 30 يونيو، وفي السنوات الأخيرة عاد إلى الهيئة الوطنية للإعلام للعمل في بيته الأول من جديد.

يذكر أن قناة النيل للأخبار التي تأسست قبل أكثر من ربع قرن يتم بثها على موجات إف إم الإذاعية لأول مرة قريبًا، ومن المقرر بدء عملية تطوير واسعة النطاق في قناة النيل للأخبار.

اسامة راضي رئيسا لقناة النيل للاخبار أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام