رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة يهنئ أبناء الموارنة بعيد الميلاد المجيد

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، أبناء الطائفة المارونية بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعام "حجاج الرجاء".

وقال المطران في بيان تهنئته: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، نهنئكم أيها الأبناء والإخوة بعيد الميلاد المجيد، وذكرى السنة الجديدة، السنة اليوبيلية لمرور ٢٠٢٥ عامًا على ميلاد ربنا يسوع المسيح. هذه السنة التي دعاها قداسة البابا فرنسيس سنة "حجاج الرجاء"، فنصلي أن تكون سنة رجاء وسلام لكم.

نصلي من أجلكم ومن أجل سلام واستقرار مصر، ودول العالم أجمع، ذاكرين في صلواتنا رئيس السلام ربنا يسوع المسيح، وترنيمة الملائكة في إنجيل مار لوقا : "المجد لله في العلى، وعلي الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر". كل عام وأنتم بخير وسلام. ولد المسيح الرب هللويا".