الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية

أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 15 مواطنًا على الأقل بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية، وذلك بحسبما أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء.

يذكر أن فضائية "القاهرة الإخبارية" قد أعلنت عن استشهاد فلسطيني في قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.