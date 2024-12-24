مأساة حبيبة الشماع كادت تتكرر.. حبس سائق ميكروباص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس قائد سيارة "ميكروباص" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة صحبته بمنطقة الشروق، كما أمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة .

على غرار حادث حبيبة الشماع

وأنكر المتهم أمام النيابة التهم المنسوبة إليه، وكشف أنه فوجئ بقيام الطالبة بالقفز من السيارة دون علمه، مؤكدا عدم قيامه بالتعدى عليها.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طالبة "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"- مقيمة بمحافظة الشرقية) ، بتضررها من (قائد سيارة "ميكروباص") لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه بها ولاذ قائد السيارة بالفرار.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم)وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .