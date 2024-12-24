ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي عبر بيان له، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18311 طن شملت: 2100 طن يوريا و2820 طن ملح، و320 طن أسمنت معبأ، و13071 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73099 طن شملت: 9086 طن قمح و2922 طن حديد و4300 طن فول و32040 طن ذرة و16797 طن خردة و969 طن خشب زان و5132 طن فول صويا و50 طن مولاس و900 طن بضائع متنوعة و2757 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 903 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1005 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4188 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58334 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128078 طن.

وغادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5376 حركة.