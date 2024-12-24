أوهموا الشباب بالسفر للخارج.. ضبط مسئولي 8 شركات سياحة دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 8 شركات بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين – تأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية - برامج عمرة وسياحة داخلية – دفاتر مدون به بيانات العملاء وحساباتهم – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات الخاصة بالشركة - دفاتر إستلام نقدية – إعلانات للشركة على موقع التواصل الاجتماعي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.