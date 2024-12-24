الحكومة الإيرانية: نجري مفاوضات لإعادة فتح سفارتنا في دمشق

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إننا نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في طهران ودمشق والطرفان مستعدان لذلك.

وأضافت "فاطمة" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن ما يهمنا في سوريا تشكيل حكومة يختارها الشعب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

يذكر أن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، حسين بورفرزانه، قد أعلن أن السلطات السورية علقت الرحلات الجوية الإيرانية حتى 22 يناير، إلا أن بعضها استمر عبر تصاريح خاصة.

يأتي ذلك بعدما أكدت إيران، أمس الاثنين، أنه ليس لديها اتصال مباشر، مع القيادة الجديدة في سوريا عقب سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.