محافظ الجيزة: تقديم 4.4 مليون خدمة طبية ووقائية خلال شهر ضمن "بداية"

أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتنظيم القوافل العلاجية لتغطية كافة قطاعات المحافظة.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على تقرير مديرية الشئون الصحية حيث نجحت المحافظة في الحصول على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في القوافل العلاجية المنفذة خلال شهر نوفمبر والتي استقبلت ١١٦٥٠ مريض بالقرى والمراكز وإجراء الكشف المبكر على ١٣٠٠ حالة بالإضافة إلى ٢٩٠٠ حاله تم إجراء فحوصات وأشعة لهم .

وأشار محافظ الجيزة انه تم تقديم ٤.٤ مليون خدمة طبية من مديرية الشئون الصحية تتنوع ما بين خدمات وقائية وتنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية بالمستشفيات في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية .

وأوضح محافظ الجيزة انه تم الإنتهاء من إنشاء وحدة رعاية القلب بسعه ٥ أسرة بمستشفي ام المصريين وتشغيل اقسام العناية المركزة والحضانات والعمليات بمستشفي شبرامنت المركزي .

واشار النجار انه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لتوسعة قسم العمليات بمستشفى أبو النمرس المركزي وجاري التنسيق لإستلام ماكينات الغسيل الكلوى وتوريد محطة معالجة المياه ووصول وتركيب المحول الكهربائى الخاص بالقسم إلى جانب تكويد القسطرة القلبية بمستشفى الشيخ زايد المركزى واجراء ١٣ قسطرة قلبية و تركيب أحدث جهاز منظار عظام وتركيب وتجهيز جهاز C.ARM.

وأوضح تقرير بجهود المديرية إنتهاء الاستعدادات لافتتاح ٣ وحدات صحية بمدينة ٦ أكتوبر ورفع وحدتي نزلة عليان وغمازة الكبرى للاعتماد كما نجحت مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع المجتمع المدنى فى دعم مستشفى البدرشين المركزى بقسم الرعاية المركزة بقوة ٢٥ سرير و إستلام جهاز CT وجارى الاعداد لبدء استخدامه، بالإضافة إلي تركيب جهاز غازات القلب بالإضافة إلى زيادة ٥ اسرة للرعاية المركزة بمستشفي الحوامدية العام .

وفي مجال الطب الوقائي و مكافحة الأمراض المتوطنة فقد تم فحص ١٢٠٦٤٣ شخص ضد البلهارسيا و ١٠٠٠ حالة ضد مرض الملاريا.

وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة فقد تم متابعة عدد ١٧٥٠٠ حالة حمل وإنتظام صرف الألبان بمعدل ٨٥٠٠٠ علبة للرضع وإجراء ١٥٦٤٠ فحص للغدة الدرقية.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الشئون الصحية بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية لتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية الخاصة برعاية وصحة المواطنين.