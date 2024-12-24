أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل لعمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي

نظمت أكاديمية الشرطة (المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية) فعاليات ورشة عمل بعنوان "اعتماد دليل الإجراءات القياسية لتقييم وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين لعمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي" والتي عقدت 20 مشاركا من مسؤولي الاتحاد الإفريقي والقدرات الإقليمية والتجمعات الإقتصادية الإفريقية وممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الإفريقي.

وتستهدف ورشة العمل اعتماد مسودة دليل الإجراءات القياسية لاختبار واختيار العناصر الشرطية المقرر مشاركتها ضمن وحدات الشرطة المشكلة أو ضباط الشرطة الفرديين بمهام دعم السلام التابعة للإتحاد الأفريقى من أجل ضمان إختيار أفضل الكوادر الشرطية المشاركة فى تلك المهام.

ويأتي ذلك في إطار دعم وتنمية القدرات الشرطية في عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة.

وشملت جلسات ورشة العمل نقاشات مثمرة شارك فيها ضباط الوزارة بما يمتلكونه من خبرات في مجال حفظ السلام تم إكتسابها عبر المشاركات المصرية الفعالة والمتميزة في هذا المجال منذ بدء أول مشاركة للشرطة المصرية في عام 1989 وحتى الآن لتحتل الشرطة المصرية المركز الثالث ضمن أكبر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام.

وانتهت ورشة العمل بتحقيق مستهدفاتها والوصول إلى صيغة نهائية للدليل الاسترشادي الخاص باختيار وتعيين الكوادر الشرطية المقرر مشاركتها في وحدات الشرطة المشكلة أو كضباط شرطة فرديين على أن يتم إرسال الصيغة النهائية لممثلى الدول الأعضاء بالاتحاد تمهيداً لاعتماده.

وأعرب مسؤولو الاتحاد الإفريقي عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذي أسهم في إنجاح الفعالية وكذا المشاركة المتميزة لخبراء الوزارة التي أثرت المناقشات، وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.