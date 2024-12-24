متحدث اليونيسف: يجب إتاحة ممرات آمنة بغزة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم اليونيسف، إن قوات الاحتلال تتعمد قصف الممرات التي قالت إنها آمنة لمرور المدنيين والأطفال والنساء في غزة.

وأضاف "كاظم" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إتاحة ممرات آمنة في قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم اليونيسف، أن عددًا كبيرًا من الأطفال يحتاج إلى الخدمات الطبية اللازمة، وتلقي العلاج بالخارج.

يأتي هذا فيما شنت إسرائيل هجمات جديدة على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، حيث هاجمته لأول مرة بالروبوتات الانتحارية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن نحو 20 من الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى كمال عدوان أصيبوا جراء عدوان إسرائيلي على محيطه.