ضبط "سوداني" بتهمة الاعتداء جنسيا على خادمته في الدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان المتهم بالاعتداء جنسيا علي خادمة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تعمل خادمة وأفادت بتعرضها لاعتداء جنسيا علي يد أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.