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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة طفل توفي في حريق شقة بـ15 مايو

المجني عليه
المجني عليه
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صرحت نيابة 15 مايو والتبين، بدفن جثمان طفل، توفي في حريق شقة سكنية بمنطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة مايو، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بشأن مصرع طفل حرقا داخل شقة بدائرة القسم، تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن الطفل عمره 7 سنوات، كان بمفرده في الشقة، وأثناء ذلك قام بإشعال البوتوجاز، مما تسبب في نشوب حريق بالمطبخ ووفاته جراء الحادث.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بنشوب حريق في شقة سكنية.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل عمره 7 سنوات يدعي عمر عزت، متوفي جراء الحادث.

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