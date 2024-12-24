الزمالك في مهمة ثأرية أمام طلائع الجيش

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب استاد الكلية الحربية، لمتابعة مباراة الزمالك الذى يحل ضيفا على نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن حصد أول ثلاث نقاط له في قيادة الزمالك، بعد أن تعادل في مباراته الأولى أمام سيراميكا بهدف لكل فريق.

وتعد تلك المبارة ثأرية بالنسبة للزمالك، بعد أن ودع مسابقة كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ 16 على يد طلائع الجيش.

ويعتمد السويسرى جروس في تلك المباراة على نجم الزمالك أحمد مصطفى "زيزو" بجانب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بجانب أحمد فتوح وعمر جابر واللاعب المخضرم عبد الله السعيد.

ويقود الطلائع المدير الفني عبد الحميد بسيوني الذي يعتمد على أبرز لاعبيه إسلام محارب وكريم طارق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف المصري المتصدر بينما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 7 نقاط.