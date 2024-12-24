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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الداخلية التركي: عدد العائدين لسوريا تجاوز 25 ألف شخص خلال آخر 15 يوما

اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
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أكد يرلي كايا، وزير الداخلية التركي، أن عدد العائدين إلى سوريا تجاوز في الأيام الـ 15 الأخيرة الـ25 ألف شخص، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، في وقت سابق، إن أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا،  أكد أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع.

وكان أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أن سوريا لن تسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، مشددًا على أن الحفاظ على أمن البلاد يتطلب تجميع كافة الأسلحة تحت قيادة الحكومة الشرعية.

وأضاف الشرع أن سوريا توصلت إلى توافق مع الفصائل المختلفة حول إنشاء قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وضمان تنفيذ خطط إعادة البناء والتطوير بشكل شامل.

وزير الداخلية التركي سوريا القاهرة الاخبارية يرلي كايا أحمد الشرع جير بيدرسون