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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نزيف وكسور بالجسم.. معاينة جثة عامل سقط من الطابق السادس في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت معاينة نيابة السلام  عن مصرع عامل سقط من الطابق السادس بالسلام، أن المجني عليه توفي  متأثرًا بإصابته نزيف حاد و بجروح وكسور في أنحاء الجسم وكدمات نتيجة الارتطام من علو.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في منطقة السلام.


وعلى الفور انتقلت  قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبالتحري تبين أنه أثناء تواجد شخص بالطابق السادس لاجراء إصلاحات اختل توازنه وسقط على الأرض ليلقي مصرعه في الحال متأثراً بإصابته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة للتحقيق.

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