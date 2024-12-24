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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبطال فيلم "آخر الخط" يحتفلون بالعرض الخاص قبل طرحه في السينما| شاهد

فيلم آخر الخط
فيلم "آخر الخط"
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احتفل الفنانون مساء أمس الإثنين، بالعرض الخاص لفيلم "آخر الخط" في الشيخ زايد، بحضور أبطاله وفريق العمل، وذلك استعدادًا لعرضه في دور السينما اليوم الثلاثاء.

تدور أحداث فيلم "آخر الخط" حول سبع شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، التي تنغمس في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، مما يخلق تفاعلًا مثيرًا بين الواقع والرمزية. يعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للفنان محمد السعدني.

يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم بشرى، بسمة، رانيا فريد شوقي، محمد علي رزق، محمد القس، ووئام مجدي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد السعدني، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية. 

رانيا فريد شوقي محمود حجازي آخر الخط بشرى