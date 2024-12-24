وكيل صحة دمياط يفاجئ المستشفيات الحكومية ميدانيا

فاجأ الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط اليوم الثلاثاء، مستشفى الامراض الجلدية والتناسلية بمرور لمتابعة سير العمل بالمستشفى و انتظام العاملين مع بداية الموعد الرسمي للعمل بالمستشفى، وذلك في حضور الدكتور محمد الجيوشى مدير ادارة التخطيط بمديرية الصحة و الدكتورة اميرة مطاوع مديرة المستشفى.

وقام وكيل وزارة الصحة في دمياط بمتابعة تواجد الاطقم الطبية بأماكن العمل و بدء تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة نظام سير العمل لمنع وجود تكدسات و سرعه تقديم الخدمات.

وأثناء جولته بالمستشفى تفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط البدروم الخاص بالمستشفى حيث وجد تسريب من نظام الصرف الصحي.

كما وجه بدران بإصلاح التسريب على الفور وكذلك عزل البدروم الخاص بالمستشفى لحماية المبنى والحفاظ على الموارد.