سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، سوق اليوم الواحد، بمدينة بني سويف، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة من خلال الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص، وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية.

سوق اليوم الواحد يوفر السلع بأسعار مخفضة

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام سير العمل بالسوق بمنطقة محي الدين، والذي يضم معظم السلع الأساسية والاستراتجية من: السكر، الأزر، المكرونة، الجبن، الألبان، اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات.

وتبادل السكرتير العام المساعد الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على السوق، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مشيرًا إلى إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، حيث يعقد"يوم السبت" بالفشن والواسطى، ويوم الإثنين بمركز ناصر، ويوم الثلاثا بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم الأربعاء باهناسيا، ويوم الخميس بمركز ببا.

وفي ذات السياق أشرف السكرتير العام المساعد على حملة للجنة حماية المستهلك، على الأسواق والمحلات، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، حيث تم الاطمئنان على توافر السلع، خاصة الأساسية، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من علي يوسف رئيس المدينة، عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، الدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وباقي أعضاء لجنة حماية المستهلك.