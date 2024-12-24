اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالإسكندرية وارتفاع في أمواج البحر

شهدت محافظة الإسكندرية منذ صباح زيادة سرعة الرياح وسجلت 21 كم/ساعة، والتي تسببت بالإحساس بالبرودة في الطقس، فقد تجمعت السحب المنخفضة والكثيفة التي حجبت أشعة الشمس، تزامناً مع انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حيث سجلت اليوم 16 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة وصلت إلى 52%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر بيان لها على الصفحة الرسمية الفيس بوك، تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على بلادنا هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.

كما يوجد اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط (إسكندرية - مطروح) ويصل ارتفاع الأمواج إلى (2.5-3.5)م، تكون الأجواء مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء كما أنا هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، لذا يرجى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما شهدت الإسكندرية مساء أمس تساقط للأمطار الخفيفة والمتوسطة على أغلب أحياءها، حيث تساقط أمطار خفيفة علي مناطق الجمرك ووسط، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق العجمي وشرق والمنتزه أول وثان، ولكن توقفت مع ساعات فجر اليوم.