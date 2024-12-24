أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 186حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 24 لإزالة التعديات ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده مدير أملاك الدولة عمرو محمود ،تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلة في 7 ديسمبر وحتى 23 نفس الشهر" بلغ 186 حالة بواقع ( 62حالة تعد بالبناء المخالف على 22 ألف و539 متر أملاك دولة+ 124حالة على مساحة 5 أفدنة و19 قيراطاً أرض زراعية)، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات_والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل _كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي،وتم خلالها إزالة 208حالة،وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة،وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.