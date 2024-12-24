محافظ الغربية يتابع انتظام العمل بإدارات الديوان العام

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة تفقدية بإدارات ديوان عام المحافظة في إطار حرصه المستمر على تحسين الأداء الحكومي ودفع عجلة التنمية، ومتابعة سير العمل، تعزيز الكفاءة الإدارية، وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عناني، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بزيارة الإدارات المختلفة داخل ديوان عام المحافظة، حيث استمع لشرح تفصيلي من مديري الإدارات حول منظومة العمل وأبرز التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الإدارات والعمل كفريق واحد لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة، مشددًا على أهمية استغلال الموارد المتاحة بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي لقاء مباشر مع الموظفين، أبدى المحافظ اهتمامًا كبيرًا بآرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة العمل، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر معهم يعد خطوة أساسية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أنه علينا جميعًا أن نعمل بروح الفريق الواحد لتحويل التحديات إلى فرص نجاح، فالانضباط والاجتهاد هما الطريق لتحقيق التميز.

وعبر العاملون عن سعادتهم بحرص المحافظ الدائم على متابعة سير العمل وتفاعله المباشر معهم، مشيرين إلى أن هذه الجولات التفقدية تمثل دعمًا كبيرًا وتحفيزًا معنويًا يعزز من إنتاجيتهم. وأكدوا التزامهم برفع كفاءة العمل وتطوير منظومة الأداء بما يحقق تطلعات المواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة للتطوير والتنمية، من خلال تحسين الأداء الحكومي، تطوير البنية التحتية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، مضيفا أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحقيق رضا المواطنين ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

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