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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على "كلب ضال" وتضبط المتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يعتدي على "كلب ضال" باستخدام عصا خشبية، ويقوم بالتعدي بالسب والقذف على سيدة كانت تقوم بتصويره.

وأفادت التحريات أن الواقعة حدثت في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، حيث تم تحديد وضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة معللاً ذلك بخشيته من تعرضه للعقر من قبل الكلب، وقيامه بالتعدي على السيدة لفظيًا بسبب تصويرها الحادثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

فيديو بالتعدى على كلب ضال وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو كلب