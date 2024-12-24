استشهاد شخصين في غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان

استشهد شخصان وأصيب آخر، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي قرب مدرسة في بلدة الطيبة جنوب لبنان، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية”.

يأتي ذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي اتُهمت إسرائيل بانتهاكه عشرات المرات.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، ويهدف إلى وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله بشكل دائم.

ويمنح القرار القوات الإسرائيلية مهلة مدتها 60 يوما، حتى 26 يناير، للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية.

