إسرائيل توجه بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب

أصدرت إسرائيل تعليماتها لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بمحاولة تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن كمنظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر، إن "الحوثيين لا يشكلون تهديدا لإسرائيل فحسب بل للمنطقة والعالم أجمع والأمر الأول والأهم الذي يجب فعله هو تصنيفهم كمنظمة إرهابية".

وأطلق الحوثيون مراراً طائرات بدون طيار وصواريخ تجاه إسرائيل، فيما وصفته الجماعة بأنها أعمال تضامن مع الفلسطينيين في غزة.