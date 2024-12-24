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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هالة صدقي أحدث المنضمين لـ "قهوة المحطة" في رمضان

هالة صدقي
هالة صدقي
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انضمت النجمة هالة صدقي لأبطال مسلسل (قهوة المحطة) الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وإنتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.
المسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في 15 حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريباً، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.
وجدير بالذكر أن المؤلف عبد الرحيم كمال يعكف حالياً على الانتهاء تماماً من كتابة الحلقات كاملة وتسليمها لشركة الإنتاج قبل بداية التصوير في الأيام القليلة المقبلة.

هالة صدقى قهوة المحطة عبد الرحيم كمال احمد خالد صالح احمد غزي