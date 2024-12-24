نشاط كبير بحركة تداول البضائع والملاحة بميناء الإسكندرية خلال نوفمبر 2024

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 في جميع أنواع البضائع، حيث تصدرت البضائع العامة مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر نوفمبر بنسبة زيادة بلغت 52.1 % إذ تم تداول 750.2 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 493.1 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023 .

كما شهدت أيضا بضائع الصب السائل إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 بواقع 41.8% تقريباً حيث تم تداول 839.2 ألف طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 592 ألف طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .

وجاءت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت إرتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 بواقع 38.4% تقريباً حيث تم تداول 2.7 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 1.9 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.

أما البضائع المحواه فقد شهدت ارتفاعًا بواقع 7.8% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2023 حيث تم تداول 2 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.8 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام السابق ، حيث شكلت أعداد الحاويات حوالي 187 ألف حاوية.

وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر نوفمبر 2024 إلى 6.2 مليون طن بنسبة زيادة 28.7 % مقارنة بشهر نوفمبر 2023 .

وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 46.1 % بإجمالي عدد 57 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب الجاف بنسبة 30% تقريبًا ثم سفن العبارات بواقع 15.3% وسفن الحاويات بنسبة زيادة 6%.

وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 4.8% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 حيث بلغ عدد السفن 454 سفينة.

وتأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الصناعة والنقل نحو العمل المستمر على تطوير معدلات الأداء بالموانئ المصرية وصولًا إلى رؤية التحول إلى مركز عالمي للنقل والتجارة واللوجستيات.