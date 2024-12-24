صحة سوهاج توجه بالبدء في ميكنة الخدمات بمستشفى طهطا العام

عقد مساء أمس الإثنين الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا مع مجلس إدارة مستشفى طهطا العام حضره الدكتور أحمد صابر عواجه مدير المستشفى والدكتور روماني لبيب والدكتور أحمد الفيومي نائبي مدير المستشفى، وذلك لمناقشة البدء في التحول الرقمي وميكنة الخدمات الطبية بالمستشفى، موضحاً أن الميكنة والتحول الرقمي للمستشفيات ضرورة حتمية لمواكبة التطورات تلبيه احتياجات المرضى المتزايدة، موجهاً بتطبيق الميكنة بجميع جوانب العمل بالمستشفى بدءاً من السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى إلى التشخيص عن بعد، مروراً بإدارة المخازن والأدوية والمستلزمات وكل المهام الإدارية.

كما أشار "دويدار" إلى مزايا التحول الرقمي والميكنة داخل المستشفى والمنشآت الصحية بوجه عام وما توفره من التكلفة للعملية العلاجية، كما أن الملف الطبي للمريض يتيح للطبيب معرفة تاريخه المرضي بما يسهل التشخيص وصرف العلاج المناسب له ، مضيفاً أن المكينة تساعد في القضاء على الفساد ووقف الهدر في المنظومة الصحية حيث أن التكنولوجيا الحديثة تحوكم صرف الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الخدمات .

وأكد أن هناك مستويات لميكنة المستشفيات، و أن المستوى الأول هو" لا ورقية" ثم تتحول إلى مستشفى ذكية بعد تطبيق الميكنة بشكل كامل ثم المستوى الثالث وهو مستوى المستشفى الخضراء صديقه البيئة.

وأضاف "دويدار" أن فوائد التحول الرقمي تتمثل في تحسين جودة رعاية المرضى وتعزيز التواصل معهم و تعزيز كفاءة العمليات والخدمة وتحسين إدارة المخزون وخفض التكاليف.



يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذهم مديرية الصحة بسوهاج لتتناسب مع تطلعات مواطني المحافظة.

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