بالفيديو.. خبير سياحي: الدولة تسعى لتذليل كل الصعوبات والاستثمار في القطاع

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إنه من المتوقع أن تكون سنة 2025 هي سنة جيدة جدًا بالنسبة للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة جدًا بدعم كل القطاعات على أساس أن العائد على الاقتصاد المصري والشعب المصري جيد جدًا.

وأضاف "البطوطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية لا تتأخر في أي شيء يمكن عمله لتذليل كل الصعوبات وتشجيع الأشخاص أن يكون هناك استثمار في قطاع السياحة، لأن السياحة في الوقت الحالي من تقود الاقتصاد وأحد مصادر الدخل بالعملة الأجنبية لمصر، ولأثرها المباشر على رفاهية الشعب المصري.

وتابع، أن الحكومة تعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، مع تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن السياحة أحد محركات الاقتصاد المصري، موضحًا أن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون عملية الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت استرداد الأموال والربح من المشاريع السياحية.

وأردف، الخبير السياحي، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومقومات سياحية جيدة، ويحتاج المستثمرون إلى إجراءات سريعة وسلسة من أجل تشجيعهم على الاستمرار في استثماراتهم، ما يساهم في تعزيز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.