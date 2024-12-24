الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يكثف اعتداءاته على المستشفيات شمال غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف اعتداءاته على المنظومة الصحية شمال قطاع غزة، من خلال محاصرة وقصف المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة بشكل مباشر خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الوزارة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت المرضى والجرحى على مغادرة المستشفى الإندونيسي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن المرضى والجرحى توجهوا سيرا على الأقدام نحو مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه تتعرض للقصف ما يسبب أضرارًا جسيمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قصفًا مدفعيًا استهدف محيط المستشفى.

واختتمت الوزارة، نناشد كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة، في مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليها.