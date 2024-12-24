سقوط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات النارية .

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع" وأقر بارتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما ضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامه بالاستيلاء على حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات عقب تحصل أحدهما على مفتاح السيارة من مالكتها لإيقافها بالمكان المخصص للانتظار، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بالمنطقة سكنهما.

كما ضبط سائق بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب" ، مبلغ مالى – وحدتى تخزين "هارد كمبيوتر، فلاشة") بأسلوب "كسر الزجاج" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات النارية .

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع" وأقر بارتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما ضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامه بالإستيلاء على حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات عقب تحصل أحدهما على مفتاح السيارة من مالكتها لإيقافها بالمكان المخصص للإنتظار ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وأيضًا تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بالمنطقة سكنهما.

كما ضبط سائق بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب"، مبلغ مالى – وحدتى تخزين "هارد كمبيوتر، فلاشة") بأسلوب "كسر الزجاج" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



