محافظ البحيرة تثني على نجاح معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، مسعد الرداد، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط.

وخلال اللقاء، قدم الشريف والرداد الشكر والتقدير للدكتورة جاكلين عازر على دعمها ورعايتها لمعرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"، الذي أُقيم بنادي ألعاب دمنهور خلال الفترة من 24 نوفمبر الماضي وحتى 21 ديسمبر الحالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة التجارية بالبحيرة والغرفه التجارية بدمياط.

وأكدا أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا ولاقي إقبالًا واسعًا من المواطنين، بفضل توفيره مجموعة متنوعة من الأثاث والديكورات بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، مما أتاح للأسر والشباب المقبلين على الزواج فرصة اقتناء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

من جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بنجاح المعرض، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على المعرض يعكس أهمية هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

كما أعلنت المحافظ عن خطة لإعادة تنظيم المعرض قريبًا نزولا لرغبة الكثير من مواطنى المحافظة، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدةً أن هذه الفعاليات تسهم في تحقيق رؤية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المنتج الوطني.