جامعة سوهاج تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي وأسماء الفائزين بالمراكز الأولى

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الطالب المثالي بجامعة سوهاج، أسماء الطلاب والطالبات المثاليين، والتي فاز فيها بالمركز الأول الطالب طه خليفة ثابت الفرقة الثالثة بكلية التجارة، والطالبة علياء العارف محمد بالفرقة الثالثة كلية التربية النوعية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مؤكدًا أن الطلاب المثاليين هم قدوة لزملائهم بداية من الإلتزام الدراسي والأخلاقي مروراً بالتفوق الأكاديمي والانخراط في الأنشطة والفعاليات الجامعية والمجتمعية.

وأشار إلى تمثيلهم للجامعة في اللقاءات الخارجية يجب أن يكون تمثيلاً مشرفا، يساهم في اعلاء مكانة الجامعة، مضيفًا أن الجامعة لا تألو جهدًا في دعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين.

وهنأ النعماني الفائزين بالمسابقة، وحثهم على الحفاظ على مستواهم الدراسي ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية، موضحًا أنه تم التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، المقابلة الشخصية، والتي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الإقناع، والاختبار التحريري عن المعلومات العامة واللغة، وكيفية العرض التقديمي للمهارات الشخصية، والتي يكون جزء منها باللغة الإنجليزية.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه من ضمن التقييم أن يكون الطالب من المشاركين المتميزين فى الأنشطة الطلابية، والمشاركة بالأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي والتوعية الصحية، وعرض إحدى القضايا المجتمعية، والحلول من وجهة نظره، أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة في مجتمعه المحيط.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن المراكز الثاني والثالث للطلبة فاز بها الطالب محمد ناجح محمد بالفرقة الخامسة كلية الطب البشري والطالب أحمد فيصل أحمد الفرقة الخامسة كلية الطب البشري، كما فازت الطالبات رهف عاطف بالفرقة الثانية كلية الحقوق، والطالبة أسماء قبيصي خلف الله الفرقة الثالثة بكلية الآداب بالمركزين الثاني والثالث.

وذكر كل من محمد كمال منسق الانشطة الطلابية و الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب، أن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي، وضمت ثلاث مراحل، الأولى اختبار تحريري في المعلومات العامة، وفي اللغة الإنجليزية، المرحلة الثانية مقابلة شخصية والثالثة عرض تقديمي عن السيرة الذاتية للمتنافسين، كما شملت معايير وشروط المسابقة انتقاء أفضل العناصر الطلابية من المتفوقين علميًا ودراسيًا بكلياتهم، مع تمتعهم بالأخلاق الحسنة، وحسن المظهر، وقوة الشخصية، وأن يكون سبق لهم تقديم خدمات مجتمعية تطوعية، مع اهتمامهم بريادة الأعمال، وقدرتهم على تقديم أفكار لعلاج المشكلات المجتمعية، فضًلا عن قياس قدرات المتنافسين على المناقشة والحوار باللغة الإنجليزية أو إجادة إحدى اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى إجادة العربية تحدثاً، وامتلاك مهارات الحاسب الآلي وبرامجه المتنوعة، واجتياز دورات في التنمية البشرية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية.

وذكرت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعي، أن إجمالي عدد الطلاب المشاركين بالمسابقة بلغ ٤٨ طالبا وطالبة بواقع ٢٢ طالبا و٢٦ طالبة، مضيفة أن لجنة التحكيم ضمت كل من الدكتور بهاء مزيد الأستاذ بكلية الألسن، الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة العطار رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية.

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