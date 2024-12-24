الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة مع بداية يناير| فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة بداية من شهر يناير، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف القياتي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 17 و18 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة مع نهاية الأسبوع الحالي، موضحًا أن نشاط الرياح خلال هذه الفترة يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتابع، أن الرياح تؤثر أيضًا على المناطق الساحلية الشمالية الغربية ومنها مطروح والإسكندرية، حيث تتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، موضحًا أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية اليوم، بينما تنخفض درجات الحرارة في القاهرة خلال ساعات الليل بنهاية الأسبوع إلى نحو 9 درجات مئوية، وهو مستوى منخفض مقارنة بالمعهود للمحافظة، ومتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار يومي الخميس والجمعة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بقايا الرمال والأتربة المُثارة متوقع أن تصل للمناطق المكشوفة في محيط القاهرة ومحافظات الوجه البحري، كما متوقع أن تصل لمناطق من شمال الصعيد، موضحًا أن نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية مستمر على مدار الـ 48 ساعة المُقبلة.