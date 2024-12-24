"تعليم البحيرة": تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تطبيق نظام البوكلت فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالى وذلك وفقا للضوابط التى حددتها الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة، فى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 للشهادة الإعدادية ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

ووفقا لمواعيد الامتحانات وتوقيتاتها الزمنية التى اقرتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يناير حتى الخميس 23 يناير 2024.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن نظام البوكلت ليست له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحانات والأسئلة وهو عبارة عن كراسة صغيرة تكون ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات هى نفسها ورقة الإجابة من خلال توزيع الأسئلة على عدد كبير من الصفحات يصعب نقلها أو تصويرها لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يحد ويمنع من ظاهرة الغش بين الطلاب.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية

ولا تُجرى امتحانات في أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15 يناير امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025 الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام 5 سنوات).

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية للصم وضعاف السمع.

السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية العامة،

السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية المهنية.

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، حرصًا على سلامتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح.