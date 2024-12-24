اجتماع لجنة الحج بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر

بناء على توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة البحر الأحمر، اجتمعت لجنة الحج برئاسة صبري محمد عبدالحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وحضور، عمر محمد الأمين، وكيل المديرية وعضوية مدير ادارة الجمعيات ومدير مركز المعلومات وعضو مالي وعضو اداري وعضو تدريب اليوم وذلك لمناقشة الموقف الخاص بالحجاج الذي أسفرت عليه قرعة الحج هذا العام من سداد المبالغ المستحقه في المواعيد التي تم تحديدها من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، وموقف الحجاج الذين سبق لهم أداء المناسك والمطلوب منهم شهادة التحركات الدالة على أداء المناسك من عدمها، كذلك عمل خطه لعمل ندوات لشرح مناسك الحج لمن تم ترشيحهم للحج.

يذكر أن عدد المتقدمين للحج من حج الجمعيات بالبحر الأحمر هذا العام ٧٥٤ طلب حج، أسفرت قرعة الحج الإلكترونية عن فوز عدد ١٨٠ فرصة حج وذلك في القرعة العلنية التي تمت بوزارة التضامن الاجتماعى بحضور صبري محمد عبدالحميد، مدير المديرية وأبو المجد إسماعيل، مدير الجمعيات وعبد المبدى أحمد مدير مركز المعلومات بالمديرية.